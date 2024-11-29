工藝品貴重林木材來源不明 烏來老街店家遭送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）保七總隊第五大隊獲報新北市烏來老街有店家販賣貴重林木製成工藝品，經辨識判斷來源屬國有林山材，且店家無法交代來源，警方與林務單位聯合查緝後依森林法、竊盜罪嫌送辦。

保七總隊第五大隊今天發布新聞稿指出，此案源於林業及自然保育署新竹分署森林護管員8月間前往新北市烏來區逛老街，眼尖發現一店家販賣疑似來路不明國有貴重林木製成的工藝品，隨即通報查辦。

保七員警喬裝蒐證調查，辨識此店家所販售牟利木材外觀並無明顯衝撞的撕裂痕、木塊材色無水浸過呈現偏淡現象，木材孔隙也無鑲嵌砂石跡象，且其枝梢、稜角分明，顯非漂流木，研判是從山林盜伐而來的山材。

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保七第五大隊會同新店警分局、新竹分署烏來工作站人員組成聯合查緝小組，11月上旬持台北地方法院核發搜索票前往新北市新店區及烏來區一帶執行搜索，在胡姓女子、張姓男子夫婦經營的店內，查獲待售的台灣肖楠48公斤、紅檜木80.44公斤，市值約新台幣12萬餘元，因無木材合法來源證明，全案調查後依涉嫌森林法、竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊表示，盜伐木通常斷面平整，可能可以看到年輪，缺乏根系或根鬚且通常會有明顯鋸切痕跡，民眾若有發現盜伐、濫墾等非法情事，可利用LINE帳號「山老鼠雷達站」森林盜伐通報平台，即時上傳現場照片、座標，或撥打免費「救山林專線」0800-000-930通報，勇於檢舉不法，加強森林巡護量能。（編輯：戴光育）1131129