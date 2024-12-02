北市員警控遭霸凌申訴無果 警局：立即調查審議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市警察局爆霸凌爭議事件，2基層員警指控主計室管理階層涉長期辱罵、壓榨下屬，經申訴仍無果。市警局對此今天表示，經查申訴程序未完備而請其補正，將立即調查及審議。

反霸凌護吹哨遊行發起人李超群今天在勞動部外召開記者會，指控北市警局主計室管理階層涉長期辱罵、壓榨下屬，並將職場當成軍營般管理，造成下屬精神壓力大需服用精神科藥物，遭霸凌者今年6月向市警局提出申訴，卻遲未有進展，質疑遭刻意拖延。

遭霸凌的2名基層員警也現身記者會控訴，期間一度情緒難以平復而落淚。

對此，台北市警局隨後透過新聞稿表示，經查6月申訴一事，因當事人所提申訴程序尚未完備，已請其補正。

台北市警局指出，先前也多次主動協助當事人，並告知其可隨時提出申訴，另要求主任秘書、人事室主任與其他員警持續給予關懷協助。

針對此案後續，台北市警局表示，將立即展開調查，並邀請專家學者共同召開會議進行審議處理。（編輯：戴光育）1131202