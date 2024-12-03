嘉市逾一甲子草魚湯店火警 住警器發揮作用

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市公明路一家經營逾一甲子的草魚湯店今天發生火警，當時店內住警器發出聲響，人員均逃離，因瓦斯洩露燃燒，現場持續射水降溫，火勢1個小時後撲滅；原因待調查釐清。

嘉義市消防局於上午9時30分據報，指東區公明路靠近傳統市場的店面發生火警，消防人員趕抵，立即布水線進入，發現店內廚房疑炊事不慎引發火勢，住警器不斷發出尖銳的警告聲響。

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消防局指出，因現場為木造搭建鐵皮的店面，火勢悶燒，且不斷竄出濃煙，消防人員灌救並在四周灌水防止延燒，且廚房桶裝瓦斯管線燒毀，瓦斯洩露冒火，現場僅能持續射水降溫，火勢直到上午10時38分撲滅，僅燒毀2間店面，無人員受傷。

消防局表示，火災現場為在地經營逾60年的草魚湯店，店家因緊鄰熱鬧的東市場，常於一大早就營業，所幸住警器發揮作用，提醒店內人員趕快逃生，初估財損約新台幣20萬元。（編輯：謝雅竹）1131203