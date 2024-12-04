京華城案查金流 北檢再傳喚威京法務經理陳俊源

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）台北地檢署偵辦京華城案進入尾聲，為鞏固案情及釐清威京集團政治獻金金流等細節，檢察官今天再度傳喚威京集團法務經理陳俊源到案說明。陳俊源面對媒體詢問時均未回應。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

檢察官已聲請具保停押朱亞虎、吳順民獲准，另聲請延押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、李文宗獲准；柯文哲未提起抗告而確定，其餘4人提抗告後均遭台灣高等法院駁回確定。

此外，檢廉9月間以被告身分約談多名威京集團員工及京華城公司高層，包括威京集團法務經理陳俊源在內，訊後諭令陳俊源以150萬元交保。為釐清政治獻金金流細節及鞏固案情，檢察官今天再度傳喚陳俊源到案說明。

另方面，檢察官已聲請扣押京華城土地、木可公司帳戶獲准。鼎越開發公司日前再度提起抗告，高院2度發回更裁，目前由台北地方法院審理中。（編輯：方沛清）1131204