本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 最高檢指示成立專案小組釐清疑點
首頁 / 社會

台中車主懷疑自家車「中槍」 警勘察未發現彈丸

2024/12/6 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市1名車主在網路平台貼文說自家車子停在路邊被槍掃到，車窗玻璃出現裂痕。警方今天表示，經現場勘察玻璃呈不規則狀碎裂，非屬球型彈丸擊中樣態，現場未發現可疑鋼（彈）丸。

民眾在網路平台發文指稱，自家車子「中槍」了，要有多大的機率，才會停在路邊被槍射到，搞得好像命案現場，還叫鑑定組來現場檢驗。

台中市警察局第六分局表示，5日獲報西屯區僑大五路與僑大路口有車輛毀損情事，經分局鑑識小組到場勘察，報案人車輛覆蓋車罩，左後玻璃下緣破裂處疑遭不明硬物撞（敲）擊，撞擊點顯小於常見的空氣槍彈丸大小，呈不規則狀碎裂，非屬球型彈丸擊中樣態，且未貫穿玻璃。

警方指出，經檢視周邊路面僅發現柏油路碎石，未發現可疑鋼（彈）丸。且車子遭毀損的車窗玻璃位置僅1處，且位處玻璃邊緣，經勘察此路段路邊停放的前後車輛，均未發現類似毀損痕跡，研判應未具針對性。

警方表示，將持續擴大調閱監視器釐清案情，並加強巡邏勤務，避免再發生類似案件。（編輯：謝雅竹）1131206

#台中市警察局第六分局
#槍擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：