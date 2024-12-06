台中車主懷疑自家車「中槍」 警勘察未發現彈丸

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市1名車主在網路平台貼文說自家車子停在路邊被槍掃到，車窗玻璃出現裂痕。警方今天表示，經現場勘察玻璃呈不規則狀碎裂，非屬球型彈丸擊中樣態，現場未發現可疑鋼（彈）丸。

民眾在網路平台發文指稱，自家車子「中槍」了，要有多大的機率，才會停在路邊被槍射到，搞得好像命案現場，還叫鑑定組來現場檢驗。

台中市警察局第六分局表示，5日獲報西屯區僑大五路與僑大路口有車輛毀損情事，經分局鑑識小組到場勘察，報案人車輛覆蓋車罩，左後玻璃下緣破裂處疑遭不明硬物撞（敲）擊，撞擊點顯小於常見的空氣槍彈丸大小，呈不規則狀碎裂，非屬球型彈丸擊中樣態，且未貫穿玻璃。

警方指出，經檢視周邊路面僅發現柏油路碎石，未發現可疑鋼（彈）丸。且車子遭毀損的車窗玻璃位置僅1處，且位處玻璃邊緣，經勘察此路段路邊停放的前後車輛，均未發現類似毀損痕跡，研判應未具針對性。

警方表示，將持續擴大調閱監視器釐清案情，並加強巡邏勤務，避免再發生類似案件。（編輯：謝雅竹）1131206