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巴拿馬油輪擱淺台中港 布設攔油索防漏油

2024/12/8 12:24（12/8 13:31 更新）
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巴拿馬籍油輪「液態寶石」在台中港擱淺，台中港務分公司與相關單位8日召開緊急應變會議，推估油輪應無立即性風險，但為避免漏油情事發生，已請民間業者先從油輪南側布設攔油索、吸油棉，如評估海氣象可行，再派遣潛水員查看船體水下狀況。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月8日
巴拿馬籍油輪「液態寶石」在台中港擱淺，台中港務分公司與相關單位8日召開緊急應變會議，推估油輪應無立即性風險，但為避免漏油情事發生，已請民間業者先從油輪南側布設攔油索、吸油棉，如評估海氣象可行，再派遣潛水員查看船體水下狀況。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）巴拿馬籍油輪「液態寶石」在台中港擱淺，台中港務分公司今天表示，油輪位於消波塊旁，目前推估無立即性風險，但擔心船身與消波塊碰撞可能造成船舶破損漏油，已請民間業者布設攔油索及吸油棉。

巴拿馬籍油輪昨晚故障隨風浪漂到台中港500米防波堤旁，台中港務警察總隊今天表示，船上15名船員救起14人，其中1名中國籍船員落海，由空勤總隊搜救中。

台中港務分公司上午成立現場前進指揮所，由職安處、港務處及秘書處進駐現場待命，並與相關單位針對擱淺案召開緊急應變小組會議，後續由分公司通報最新情形，同時請船務代理業者派員進駐。

分公司表示，油輪載運的油艙已無載運燃油。船上動力A油為60噸，動力F油為50噸。目前船艙有進水，傾斜角度為15度，發電機能正常運作。

分公司指出，由於油輪位於消波塊旁，目前推估應無立即性風險，但海浪會使船身與消波塊碰撞，有可能造成船舶破洞、斷裂進而漏油。難船為空載無貨，船上已關閉油料閥，目前尚無油污外洩。

為避免漏油情事發生，分公司表示，已請民間業者先從油輪南側布設攔油索、吸油棉，如評估海氣象可行，再派遣潛水員查看船體水下狀況。

分公司表示，也請業者同步派遣重車在岸邊吊掛，如評估海象不佳，則改由陸上岸邊抽油方案進行，同時請船務代理業者儘速協調相關業者將油輪剩餘殘油抽光，避免油污染情形，並持續通報現場相關情形。（編輯：張雅淨）1131208

#台中港
#擱淺
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