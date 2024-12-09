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國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻
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機車時速95公里一路狂飆 桃園警開罰扣牌半年

2024/12/9 15:42（12/9 15:51 更新）
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桃園市警察局針對車速管理及未停讓行人等違規行為與交通局密切合作，於重點路口進行全面改善，從10月16日至12月15日實施防制交通事故加強執法專案。（桃園市政府警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月9日
桃園市警察局針對車速管理及未停讓行人等違規行為與交通局密切合作，於重點路口進行全面改善，從10月16日至12月15日實施防制交通事故加強執法專案。（桃園市政府警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市警局、交通局從10月16日至12月15日實施防制交通事故加強執法專案，警方在中壢查獲1普通重機以時速95公里一路狂飆45公里，除吊扣牌照半年，可開罰1.2萬元至3.6萬元。

桃園市警察局交通警察大隊今天表示，市警局針對車速管理及未停讓行人等違規行為與交通局密切合作，針對重點路口進行全面改善，從10月16日至12月15日實施為期2個月的防制交通事故加強執法專案。

交通警察大隊指出，這次專案集中取締「酒後駕車、闖紅燈、超速、路口不停讓行人及行人違規」等5大違規行為，專案期間統計至4日止共取締違規3萬9032件，較去年同期的3萬5647件，增加3385件，增加9.5%；同期比較死亡交通事故降低28.6%，受傷交通事故降低11%，顯見防制交通事故執法專案已發揮成效。

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中壢警分局長唐嘉仁表示，11月24日1輛普通重機在中壢區新生路三段速限50公里路段竟以時速95公里速度狂飆約45公里，警方依道路交通管理處罰條例規定，超速40公里以上，將吊扣牌照半年，可處新台幣1萬2000元至3萬6000元罰款，騎士為了一時之快可謂得不償失。

交通警察大隊指出，無照駕駛容易衍生交通事故，警方在取締時都會落實查察駕駛人「駕籍」狀況，以防制相關事故發生，警方呼籲民眾勿「無照駕駛」，並養成遵守路權習慣，以減少交通事故的發生。（編輯：戴光育）1131209

#中壢
#交通局
#桃園市警局
#唐嘉仁
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