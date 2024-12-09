機車時速95公里一路狂飆 桃園警開罰扣牌半年

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市警局、交通局從10月16日至12月15日實施防制交通事故加強執法專案，警方在中壢查獲1普通重機以時速95公里一路狂飆45公里，除吊扣牌照半年，可開罰1.2萬元至3.6萬元。

桃園市警察局交通警察大隊今天表示，市警局針對車速管理及未停讓行人等違規行為與交通局密切合作，針對重點路口進行全面改善，從10月16日至12月15日實施為期2個月的防制交通事故加強執法專案。

交通警察大隊指出，這次專案集中取締「酒後駕車、闖紅燈、超速、路口不停讓行人及行人違規」等5大違規行為，專案期間統計至4日止共取締違規3萬9032件，較去年同期的3萬5647件，增加3385件，增加9.5%；同期比較死亡交通事故降低28.6%，受傷交通事故降低11%，顯見防制交通事故執法專案已發揮成效。

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中壢警分局長唐嘉仁表示，11月24日1輛普通重機在中壢區新生路三段速限50公里路段竟以時速95公里速度狂飆約45公里，警方依道路交通管理處罰條例規定，超速40公里以上，將吊扣牌照半年，可處新台幣1萬2000元至3萬6000元罰款，騎士為了一時之快可謂得不償失。

交通警察大隊指出，無照駕駛容易衍生交通事故，警方在取締時都會落實查察駕駛人「駕籍」狀況，以防制相關事故發生，警方呼籲民眾勿「無照駕駛」，並養成遵守路權習慣，以減少交通事故的發生。（編輯：戴光育）1131209