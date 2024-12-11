謝宜容涉貪 新北檢聲押禁見
2024/12/11 07:19（12/11 07:22 更新）
（中央社記者趙敏雅新北11日電）勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，檢調搜索帶回23人，全案朝貪污治罪條例偵辦，新北檢今天複訊後將謝宜容聲押禁見。
台灣新北地方檢察署昨天上午指揮法務部調查局新北市調查處前往22處搜索，包含勞動部勞發署北分署、謝宜容住處、廠商營業處所及案件關係人住處等。
勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，謝宜容遭記2大過免職。
國民黨台北市議員鍾小平日前到台北地檢署，先告發謝宜容涉犯過失致死罪，之後二度告發前勞動部長許銘春與謝宜容涉嫌違反貪污治罪條例。謝宜容部分經高檢署核准，移轉由新北檢偵辦。
據了解，新北檢這次偵辦主要是禮品採購與辦公室裝修部分，全案朝貪污治罪條例偵辦；至於過失致死部分，另案偵辦。
今天凌晨1時40分許，謝宜容移送新北檢複訊，面對媒體提問全程不發一語。清晨近6時複訊後檢方向法院聲請羈押禁見。（編輯：徐睿承）1131211
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