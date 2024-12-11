本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

周玉蔻指疑涉緋聞邱純枝提告加重誹謗 北院一審判無罪

2024/12/11 15:49（12/11 16:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
周玉蔻。（中央社檔案照片）
周玉蔻。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北11日電）媒體人周玉蔻被控指示媒體「放言」報導東元時任董事長邱純枝與東元集團會長黃茂雄疑有緋聞，檢方依加重誹謗罪起訴。台北地方法院今天判周玉蔻無罪。可上訴。

檢方起訴指出，周玉蔻於民國110年間，透過關係邀約黃茂雄之子黃育仁聊天餐敘，想要了解坊間傳聞東元集團家庭內鬥等內幕，事後指示「放言」記者詢問東元公司關於黃茂雄與邱純枝關係的看法，並未向黃、邱查證。

檢方指出，周女於110年4月間以口述方式，要求「放言」記者及主管製作逐字稿，在「放言」官方網路新聞平台刊登報導，內容包括「小三奪權」及「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」等指摘邱純枝疑介入黃茂雄婚姻的報導，並轉貼在「放言」臉書（Facebook）粉絲專頁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱女認為周玉蔻涉妨害名譽，提起加重誹謗告訴。台北地檢署偵辦後認為周女有指示記者採訪東元回應，無主觀犯意，將她不起訴處分。邱女聲請再議，台灣高檢署將案件發回北檢重新調查。

北檢認為，周女在欠缺客觀上可合理相信的證據資料下，竟絲毫未加以查證，加油添醋作成此件子虛烏有的報導，顯已逾越憲法保障言論自由意旨的範圍，今年3月間依加重誹謗罪起訴周女。北院今天一審宣判，判周玉蔻無罪。（編輯：蕭博文）1131211

#台北地方法院
#東元集團
#黃育仁
#北院
#北檢
#周玉蔻
#東元
#邱純枝
#黃茂雄
延伸閱讀
周玉蔻指黃國昌硬上女學生 被控加重誹謗罪判刑3月周玉蔻蔡玉真誣指張淑娟涉緋聞 各判刑1年半周玉蔻限制出境後欲出國 在桃機被攔下蔡玉真誣指張淑娟遭判刑後 法官告發涉偽證罪
周玉蔻
周玉蔻蔡玉真涉個資法各判刑1年半 遭限制出境周玉蔻與蔡玉真遭判刑 張淑娟：應去牢裡真心悔過
黃茂雄
東元明台大樓動土 2028年底完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：