周玉蔻指疑涉緋聞邱純枝提告加重誹謗 北院一審判無罪

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（中央社記者林長順台北11日電）媒體人周玉蔻被控指示媒體「放言」報導東元時任董事長邱純枝與東元集團會長黃茂雄疑有緋聞，檢方依加重誹謗罪起訴。台北地方法院今天判周玉蔻無罪。可上訴。

檢方起訴指出，周玉蔻於民國110年間，透過關係邀約黃茂雄之子黃育仁聊天餐敘，想要了解坊間傳聞東元集團家庭內鬥等內幕，事後指示「放言」記者詢問東元公司關於黃茂雄與邱純枝關係的看法，並未向黃、邱查證。

檢方指出，周女於110年4月間以口述方式，要求「放言」記者及主管製作逐字稿，在「放言」官方網路新聞平台刊登報導，內容包括「小三奪權」及「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」等指摘邱純枝疑介入黃茂雄婚姻的報導，並轉貼在「放言」臉書（Facebook）粉絲專頁。

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邱女認為周玉蔻涉妨害名譽，提起加重誹謗告訴。台北地檢署偵辦後認為周女有指示記者採訪東元回應，無主觀犯意，將她不起訴處分。邱女聲請再議，台灣高檢署將案件發回北檢重新調查。

北檢認為，周女在欠缺客觀上可合理相信的證據資料下，竟絲毫未加以查證，加油添醋作成此件子虛烏有的報導，顯已逾越憲法保障言論自由意旨的範圍，今年3月間依加重誹謗罪起訴周女。北院今天一審宣判，判周玉蔻無罪。（編輯：蕭博文）1131211