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周玉蔻限制出境後欲出國 在桃機被攔下

2024/11/29 15:49（11/29 16:23 更新）
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媒體人周玉蔻。（中央社檔案照片）
媒體人周玉蔻。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園機場29日電）媒體人周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，遭法院判刑1年半。移民署今天證實，周玉蔻中午從桃園國際機場要出境時，因已被有關單位限制出境，被拒發機票並開立處分書。

媒體人周玉蔻、蔡玉真遭起訴誣指張淑娟涉及蔣孝嚴緋聞，台北地方法院認為2人態度不佳，26日依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑。

移民署國境事務大隊今天向中央社證實，周玉蔻中午要從桃園國際機場出國時，因已被有關單位限制出境，在要辦理登機時被航空公司拒發機票。

國境事務大隊指出，周玉蔻隨後自行到國境事務大隊櫃檯，由國境事務大隊開立禁止出境的處分書給她後即自行離開；由於涉及個人隱私，周玉蔻要前往的國家、發布禁止出境的機關尚不便透露。（編輯：張銘坤）1131129

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