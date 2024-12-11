消防署特搜隊導入5G智慧科技救災 獲政府服務獎

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）「政府服務獎」今天頒獎，消防署特種搜救隊以全球首創的「特種搜救-5G智慧科技黃金救援利器」項目，榮獲「數位創新加值」獎項肯定，在全國142個參賽機關中脫穎而出。

內政部消防署發布新聞稿表示，國家發展委員會舉行第7屆「政府服務獎」頒獎典禮，由行政院秘書長龔明鑫頒獎，並公開表揚所有得獎機關。

其中，消防署特種搜救隊在全台142個參賽機關中脫穎而出，以全球首創的「特種搜救-5G智慧科技黃金救援利器」，榮獲「數位創新加值」獎項肯定，勇奪政府機關推動為民服務的最高榮譽獎項。

消防署長蕭煥章出席代表受獎，他指出，特種搜救隊於去年完成建置「智慧搜救平台系統」，導入聯合國搜索與救援諮詢指南標準，改善災害現場資訊混亂情形，實現救災管理數位化，並領先全球導入3D建模與無人機、AR頭盔、MANET隨建即連網路技術等新興科技設備，展現出運用數位科技，創新為民服務的成果。

蕭煥章說明，今年0403花蓮地震災害，特種搜救隊攜帶搜救裝備趕抵天王星大樓倒塌現場，透過無人機空拍上傳至「智慧搜救平台」系統」進行受災建物3D建模。

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同時，也在系統開設專案受理各縣市搜救隊報到，並調度前往太魯閣沿線災區協助救災，這次運用5G智慧科技救災展現指揮協調效能，成功救出受困山區民眾500人次，並幫助天王星大樓及沙卡噹步道罹難者脫困。

蕭煥章表示，未來「智慧搜救平台」系統將持續推廣提供全台各搜救隊伍共同使用，於國內外重大災害現場，協助搜救人員把握黃金救援時間，提高人命搜救效率，守護民眾的生命財產安全。（編輯：郭諭儒）1131211