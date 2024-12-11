本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

消防署特搜隊導入5G智慧科技救災 獲政府服務獎

2024/12/11 18:50（12/11 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第7屆政府服務獎11日下午在台北舉行頒獎典禮，消防署特種搜救隊以「特種搜救–5G智慧科技黃金救援利器」項目榮獲「數位創新加值」獎肯定。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年12月11日
第7屆政府服務獎11日下午在台北舉行頒獎典禮，消防署特種搜救隊以「特種搜救–5G智慧科技黃金救援利器」項目榮獲「數位創新加值」獎肯定。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北11日電）「政府服務獎」今天頒獎，消防署特種搜救隊以全球首創的「特種搜救-5G智慧科技黃金救援利器」項目，榮獲「數位創新加值」獎項肯定，在全國142個參賽機關中脫穎而出。

內政部消防署發布新聞稿表示，國家發展委員會舉行第7屆「政府服務獎」頒獎典禮，由行政院秘書長龔明鑫頒獎，並公開表揚所有得獎機關。

其中，消防署特種搜救隊在全台142個參賽機關中脫穎而出，以全球首創的「特種搜救-5G智慧科技黃金救援利器」，榮獲「數位創新加值」獎項肯定，勇奪政府機關推動為民服務的最高榮譽獎項。

消防署長蕭煥章出席代表受獎，他指出，特種搜救隊於去年完成建置「智慧搜救平台系統」，導入聯合國搜索與救援諮詢指南標準，改善災害現場資訊混亂情形，實現救災管理數位化，並領先全球導入3D建模與無人機、AR頭盔、MANET隨建即連網路技術等新興科技設備，展現出運用數位科技，創新為民服務的成果。

蕭煥章說明，今年0403花蓮地震災害，特種搜救隊攜帶搜救裝備趕抵天王星大樓倒塌現場，透過無人機空拍上傳至「智慧搜救平台」系統」進行受災建物3D建模。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，也在系統開設專案受理各縣市搜救隊報到，並調度前往太魯閣沿線災區協助救災，這次運用5G智慧科技救災展現指揮協調效能，成功救出受困山區民眾500人次，並幫助天王星大樓及沙卡噹步道罹難者脫困。

蕭煥章表示，未來「智慧搜救平台」系統將持續推廣提供全台各搜救隊伍共同使用，於國內外重大災害現場，協助搜救人員把握黃金救援時間，提高人命搜救效率，守護民眾的生命財產安全。（編輯：郭諭儒）1131211

#內政部消防署
#消防署長
#蕭煥章
#聯合國
#龔明鑫
#行政院
#消防署特種搜救隊
#政府服務獎
#天王星大樓
蕭煥章
消防署火災證物鑑定實驗室 通過美國CTS能力測試行政院全額協助3000萬 金門啟用救災機器人
龔明鑫
卓榮泰：春節後提出全國性政策 適度引進外籍勞工龔明鑫：民間投資公共建設 拚下一個兆元規模
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：