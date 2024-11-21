消防署火災證物鑑定實驗室 通過美國CTS能力測試

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）消防署火災證物鑑定實驗室已通過美國CTS的國際實驗室能力試驗，消防署長蕭煥章今天表示，這代表實驗室鑑定能力與國際鑑識科學領域實驗室同步，可提供完善的鑑定品質。

消防署今天發布新聞稿表示，火災證物鑑定實驗室本月份通過2024年美國實驗室測試服務公司（CTS）所辦理的國際實驗室能力試驗，鑑定能力與品質達國際水準。

同時，在精進實驗室技術能力與提供完善的鑑定品質時，找出事實真相，並據以擬定預防火災、降低民眾傷亡與財產損失的有效策略。

消防署長蕭煥章表示，消防署設有全國儀器設施最完善的火災證物鑑定實驗室，同時取得全國認證基金會（TAF）的認證證書，為自我要求達國際先進國家的水準。

蕭煥章說，今年8月參加CTS辦理的國際實驗室能力試驗，全球共計288所刑事鑑定實驗室參加這次能力測試，消防署實驗室通過能力測試，凸顯鑑定能力與國際鑑識科學領域實驗室同步。

他指出，消防署實驗室負責全國重大火災證物鑑定工作，像是八仙樂園火災案、錢櫃KTV火災案、明揚火災案及安泰醫院火災案等重大案件證物鑑定，提供關鍵鑑定結果，協助地方消防機關研判火災發生原因。

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此外，消防署實驗室未來也將持續參加國際實驗室能力試驗，持續提高實驗室品質保證及管理，以提供更精確的火場殘跡鑑定分析；並以「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」購置新式鑑定儀器等軟硬體設備，精益求精，以提供具公信力的鑑定結果。

消防署表示，美國CTS所辦理的國際實驗室能力試驗，主要為評估實驗室測試能力，進而驗證實驗室測試水準的一種方式，世界知名的火災鑑定或調查機構都會參加CTS能力試驗，透過公正第三方機構量化人員技術及測試品質，以檢驗實驗室的測試能力、自主檢核鑑定能力及提高公正性。（編輯：張銘坤）1131121