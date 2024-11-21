本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

消防署火災證物鑑定實驗室 通過美國CTS能力測試

2024/11/21 16:24（11/21 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部消防署21日表示，火災證物鑑定實驗室11月通過2024年美國實驗室測試服務公司（CTS）所辦理的國際實驗室能力試驗，鑑定能力與品質達國際水準。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月21日
內政部消防署21日表示，火災證物鑑定實驗室11月通過2024年美國實驗室測試服務公司（CTS）所辦理的國際實驗室能力試驗，鑑定能力與品質達國際水準。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北21日電）消防署火災證物鑑定實驗室已通過美國CTS的國際實驗室能力試驗，消防署長蕭煥章今天表示，這代表實驗室鑑定能力與國際鑑識科學領域實驗室同步，可提供完善的鑑定品質。

消防署今天發布新聞稿表示，火災證物鑑定實驗室本月份通過2024年美國實驗室測試服務公司（CTS）所辦理的國際實驗室能力試驗，鑑定能力與品質達國際水準。

同時，在精進實驗室技術能力與提供完善的鑑定品質時，找出事實真相，並據以擬定預防火災、降低民眾傷亡與財產損失的有效策略。

消防署長蕭煥章表示，消防署設有全國儀器設施最完善的火災證物鑑定實驗室，同時取得全國認證基金會（TAF）的認證證書，為自我要求達國際先進國家的水準。

蕭煥章說，今年8月參加CTS辦理的國際實驗室能力試驗，全球共計288所刑事鑑定實驗室參加這次能力測試，消防署實驗室通過能力測試，凸顯鑑定能力與國際鑑識科學領域實驗室同步。

他指出，消防署實驗室負責全國重大火災證物鑑定工作，像是八仙樂園火災案、錢櫃KTV火災案、明揚火災案及安泰醫院火災案等重大案件證物鑑定，提供關鍵鑑定結果，協助地方消防機關研判火災發生原因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，消防署實驗室未來也將持續參加國際實驗室能力試驗，持續提高實驗室品質保證及管理，以提供更精確的火場殘跡鑑定分析；並以「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」購置新式鑑定儀器等軟硬體設備，精益求精，以提供具公信力的鑑定結果。

消防署表示，美國CTS所辦理的國際實驗室能力試驗，主要為評估實驗室測試能力，進而驗證實驗室測試水準的一種方式，世界知名的火災鑑定或調查機構都會參加CTS能力試驗，透過公正第三方機構量化人員技術及測試品質，以檢驗實驗室的測試能力、自主檢核鑑定能力及提高公正性。（編輯：張銘坤）1131121

#消防署長
#蕭煥章
#美國
#實驗室
#全國認證基金會
蕭煥章
行政院全額協助3000萬 金門啟用救災機器人台澳消防公益月曆登場 女消防員周佩儒成嬌點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：