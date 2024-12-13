租廠房堆置200多箱廢棄油墨 2人遭判刑6月

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）李男及曾男未領有合法廢棄物清理文件，便在彰縣租廠房當倉庫，將廢棄油墨載至廠房堆放，房東發現後報警，檢警查出堆放廢棄油墨200多箱，李男及曾男均遭法院判刑6月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，李男、曾男等人都未領有合法清理廢棄物文件，民國109年5月，李男先向謝男租下廠房當倉庫，再聯絡數家欲清理廢棄物的廠商，謊稱自己是環保公司員工，以新台幣7萬8000元代價，協助廠商處理一般事業廢棄物油墨。

判決書說明，李男及曾男將從彰化、高雄等縣市收到的廢棄油墨，載運至廠房堆放，謝男發現後要求李男處理卻未獲回應於是報警。

彰化縣環保局稽查人員及檢警到場後，發現廠房內堆置廢機油鐵桶37桶、廢棄油墨229箱、25公斤塑膠桶約350桶、不明廢棄物120公升塑膠桶3桶，並循線逮捕約談李男、曾男等人。

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地院法官認為，審酌被告2人明知未領有廢棄物清除許可文件，不得從事清除廢棄物之行為，竟漠視環境保護重要性，非法清運廢棄物。

不過考量所清理者屬一般事業廢棄物，與具有毒性、危險性及足以影響人體健康或污染環境有害事業廢棄物相比，危害程度屬輕微，整體犯罪情節非重，且被告2人犯後坦承犯行，因此依廢棄物清理法中的非法清理廢棄物罪，判處李男有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，曾男遭判有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑3年，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1131213