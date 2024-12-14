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頭份機車疑闖紅燈遭聯結車撞擊 姑姪3人2死1傷

2024/12/14 09:45
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣頭份市永貞路與台1己線路口昨晚發生死亡車禍，40歲黃姓女子騎機車載2名姪子返家途中，疑未注意紅燈號誌與聯結車碰撞，導致黃女與7歲姪子身亡，另名5歲姪子受傷送醫。

苗栗縣消防局今天指出，昨天晚間8時許接獲民眾通報，頭份市永貞路與台1己線路口發生交通事故，有多人受傷，隨即派遣救護人車趕往，發現現場傷患共3人，其中1名婦女及1名男童已呈OHCA（到院前無呼吸心跳），立刻CPR送醫搶救；另1名男童意識清楚，但頭、臉、四肢有外傷，給予清洗傷口、止血包紮後送往為恭醫院。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉指出，經調查事故發生經過，40歲黃姓女子騎機車載7歲、5歲姪子從頭份市永貞路一段南往北方向行駛，疑似未注意紅燈號誌，與台1己線西往東方向行駛的聯結車在路口發生碰撞，造成黃女及7歲姪子送醫不治；另名5歲姪子經送醫治療，目前生命跡象穩定。

警方調查，黃女昨晚從頭份市娘家準備返回竹南鎮婆家，兩名姪子也住在竹南，因此順道載2童同行，未料途中發生憾事。至於聯結車李姓駕駛已排除酒駕。

頭份警分局表示，呼籲用路人夜間昏暗要注意道路狀況及依號誌指示行駛，並且要有防禦駕駛觀念，以減低交通事故發生。（編輯：謝雅竹）1131214

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