頭份翁接孫放學 駕車校門前暴衝撞電桿幸無傷亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣頭份市71歲李姓老翁駕車前往頭份國小接孫子下課，但車輛突然暴衝，撞斷1根水泥電桿後，又加速往前行駛約100公尺才停下來，所幸當時附近沒有學生，未造成人員傷亡。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉今天表示，26日下午接獲報案指稱，頭份市頭份國小前有交通事故。獲報後立即派員前往處理，現場發現李男駕駛自小客車在路旁等候接送小孩，當將自小客車發動時，車輛莫名暴衝，撞斷電桿後持續往前暴衝，直到約100公尺後才停在路口。

目擊民眾指出，當時看到原本停在路旁的廂型車突然倒車，再往前輕輕碰撞電線桿。原本還以為駕駛與其他車輛有糾紛，沒想到駕駛竟第2次倒車，又加速往前衝撞，直接把水泥電桿給撞斷。

民眾說，所幸前方及左側2部車輛及時閃避，加上小學生還沒有下課，才未波及其他人車，但看到車輛莫名衝撞的瞬間實在「嚇壞了」。

警方指出，李姓老翁酒測值為零，他事後向員警表示是因為一時緊張才會造成這起事故。

頭份警分局呼籲駕駛人出門時應檢視車輛狀態，定期做好車輛保養，以避免行車中途故障或拋錨，若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可立即撥打「110」求助，以確保安全。（編輯：戴光育）1131127