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苗縣台3線機車過彎摔車與對向車碰撞 越籍男不治

2024/12/14 16:21（12/14 16:36 更新）
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19歲越南籍男子14日騎機車行經苗栗縣獅潭鄉台3線118.3公里處，過彎時不慎摔車滑至對向車道，與行進中的自小客車發生碰撞、送醫不治，確切事故原因仍待後續調查釐清。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月14日
19歲越南籍男子14日騎機車行經苗栗縣獅潭鄉台3線118.3公里處，過彎時不慎摔車滑至對向車道，與行進中的自小客車發生碰撞、送醫不治，確切事故原因仍待後續調查釐清。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月14日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣獅潭鄉台3線118.3公里處今天發生死亡車禍，19歲越南籍男子騎機車過彎摔車，滑至對向車道與行駛中的自小客車碰撞，送醫不治。男子為就讀大一國際生。

苗栗縣警察局大湖分局指出，汶水派出所上午10時許接獲報案稱，獅潭鄉台3線118.3公里處發生交通事故需要警方協助，員警獲報後趕赴現場處理。

警方調查，19歲越南籍黃姓男子騎乘普通重機沿台3線北往南行駛，行經約118.3公里處彎道時，疑似因機車過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向北上車道，與顧姓男子（42歲）駕駛的自小客車碰撞，黃姓騎士全身擦挫傷、車輛零件四散；自小客駕駛僅輕傷，車輪及車殼受損。

警方指出，黃姓越南籍騎士由救護車送醫後傷重宣告不治，初步檢測雙方無酒駕，確切事故原因仍待後續釐清。

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顧姓男子驚魂未定向警方說，騎士過彎摔車後直接衝進車底，根本來不及反應，直呼「嚇死了」。警方查出，死者為就讀育達科技大學大一國際生。

校方表示，黃姓學生去年來台，先上1年語文課程，檢定合格後正式入學修習物聯網學位學程，今天應是和校外友人騎車出遊，未料發生憾事，學校接獲消息立即派員趕赴醫院，將協助聯繫越南家屬及處理後續事宜。（編輯：方沛清）1131214

#苗栗縣警察局大湖分局
#越南籍
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