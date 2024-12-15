高雄輕軌先後遭汽車闖入、碰撞 2男駕駛遭函送

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（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄昨晚發生2起輕軌交通事故，分別為趙姓男子開車轉彎不慎駛入三民區大順二路沿線輕軌軌道，及鄭姓男子開車行經鼓山區大順一路左轉時與列車發生碰撞，2人遭開罰並函送。

高雄市政府警察局三民第二分局人員指出，53歲趙男晚上6時29分許開車沿大順二路由西往東方向直行，至一處路口右轉大順二路南向時，疑因操控車輛不當，不慎駛入輕軌車道內。

此外，高雄市政府警察局鼓山分局人員表示，29歲鄭男晚上7時許開車沿大順一路由西向東方向行駛，行經一處路口在綠燈起步左轉時與同向直行輕軌車輛發生碰撞，受碰撞輕軌在事發後10分鐘內恢復正常通行。

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警方指出，2起事故均未造成任何人員受傷，2名汽車駕駛經檢測無酒駕。經警方初步研判，趙男侵入軌道區專有路權，違反大眾捷運法第50條第1項第3款，得處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰，至於鄭男則未依號誌指示左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項2款，最高可處1800元罰鍰，詳細肇事原因須進一步調查釐清。

警方表示，因輕軌屬大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，將依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將趙、鄭2人函送高雄地檢署偵處。（編輯：李淑華）1131215