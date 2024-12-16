台中一中商圈出現多名安全帽大盜 警半年內破53件

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市知名景點一中商圈近期出現多名安全帽大盜，專挑放置在機車手把或坐墊上的高價安全帽；警方今天表示，半年內已偵破53件，其中1名女子累犯逾20件，已入獄服刑。

台中市警察局第二分局指出，北區一中商圈近期出現多名安全帽大盜，專挑放置在機車手把或坐墊上的高價安全帽下手；育才派出所接獲多起報案後，迅速展開行動，調閱商圈周邊監視器，順利逮捕多名竊嫌，截至目前，半年內員警已偵破安全帽竊案53件。

警方在調查過程中發現，王姓女子（62歲）多次在深夜或凌晨時段犯案，常以三輪車為交通工具，趁人煙稀少、光線昏暗之際，專挑價值數千元甚至上萬元的安全帽下手，整個偷竊過程行雲流水，不到5秒鐘即得手，隨後將贓物轉售至二手市場賤價變現，王女累犯逾20件，目前已入獄服刑。

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警方表示，由於一中商圈逛街人潮川流不息，機車停放路邊密度甚高，也因此成為安全帽竊賊覬覦犯案熱點，經員警積極查緝，也陸續逮捕多名其他安全帽竊賊，訊後均依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局分局長周俊銘提醒，隨著年關將近，竊案往往有增加趨勢，民眾應提高警覺，將高價安全帽妥善收置於機車置物廂內，或以防盜鎖固定於車上，以免讓竊賊有機可乘。（編輯：李淑華）1131216