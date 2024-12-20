台中倉儲大火水電師傅父子葬身火場 檢相驗家屬悲慟

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中全聯倉儲大火9死，其中水電師傅廖姓父子與工班等5人陳屍在3樓夾層。廖男的家屬表示，父子非常努力工作，常早出晚歸，不料一場火警造成父子雙亡，讓家屬非常難過。

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，造成9人死亡、8人受傷。

其中5人陳屍在3樓夾層，經查為51歲廖父與27歲兒子以及其他3人在場進行水電工程作業，因逃生不及葬生火場。

檢察官今天會同法醫前往沙鹿光田醫院，相驗廖姓父子的遺體，並詢問家屬指認，相驗完成後，廖男的姐姐及女兒與禮儀社人員將2人遺體送上車，場面哀戚。

廖男的家屬表示，父子2人非常努力工作，常早出晚歸。廖父單親獨自將孩子拉拔長大，兒子也很努力，跟著爸爸到工地學習上工。

廖男家屬說，原先看廖男的兒子已長大，可以準備享清福，不料一場火警造成父子雙亡，讓家屬都非常難過。

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另外，24歲阮姓移工跳樓逃生送醫不治，死者的表哥也在台生活，他今天到醫院指認遺體後受訪表示，阮男的妻子人在越南，2人育有8個月大的小孩，因阮男家中清苦所以來台工作，在越南的家屬得知消息都很難過，希望能盡快來台處理喪葬事宜。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局初步調查研判，3樓進行電焊工程時，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。（編輯：李淑華）1131220