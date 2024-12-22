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台南男疑遭高薪誘騙受困泰緬 家人求助綠委救出回台

2024/12/22 19:09
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（中央社記者張已亷高雄22日電）台南陳姓男子11月間疑遭高薪誘騙出國失聯，經家人報警求助發現陳男手機定位泰緬邊境某園區，輾轉尋求民進黨立委林俊憲協助，時隔多日陳男獲救，今天搭機抵高雄小港機場。

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陳男父母、林俊憲等人今天在高雄小港機場等待陳男，獲救陳男下午出境後隨家人搭車離去。陳父接受媒體聯訪表示，他從兒子失聯後就寢食難安，14日鼓起勇氣向林俊憲陳情，20日就接到兒子獲救消息，1週左右時間完成不可能任務將人救出，「人生起伏太大，終於放下心中大石」，十分感謝立委協助。

林俊憲表示，陳男年約30歲，父母14日到服務處尋求協助，指兒子聽信友人說國外工作收入高遭騙出境，結果被困在泰緬邊境某園區內，遭人逼迫做詐騙，也被毆打，所幸陳男機智每天利用一點空檔時間透過手機傳送定位點給家人，後續透過國際友人確認園區地點及陳男位置，經各方奔走順利將陳男帶出園區並搭機返台。（編輯：陳仁華）1131222

林俊憲
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