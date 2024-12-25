台中情侶報案警陪返家 前男友竟躲屋中持刀傷2警

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中警方今天凌晨接獲感情糾紛案，依法協助李女與男友洪男聲請保護令，不料員警陪同2人返家時，李女的前男友彭男持刀攻擊，致洪男與2名員警等人受傷，警方將彭男制伏後依法送辦。

台中市警局第三分局今天表示，健康派出所今天凌晨3時46分獲報有感情糾紛案，報案人35歲李姓女子及現任男友32歲洪姓男子指稱，李女的前男友35歲彭男持鑰匙欲進屋內，警方到場前彭男已離開現場。

警方到場後，先將李女及洪男帶回警局協助聲請保護令，約於凌晨4時35分完成相關資料後，員警為保護李女及洪男安全，後續陪同2人返家。

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不料員警陪同報案人返家之際，彭男手持水果刀躲於屋內角落，並趁警方等人未發現時，突然上前與在場人發生拉扯，過程中造成洪男手部及右腹部受傷、彭男左手掌及左手臂受傷、陳姓員警左胸及腹部受傷、另一名陳姓員警左手掌受傷。

警方立即將彭男當場制伏，4名傷者送醫治療後均無大礙，警方後續將依殺人未遂、妨害公務、家暴等罪嫌將洪男依法送辦。（編輯：謝雅竹）1131225