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社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
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北市消積極創新與國際交流 消防員擴至2550人

2024/12/25 19:01（12/25 19:16 更新）
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台北市消防局25日表示，積極推動政策創新與資源整合，在緊急救護領域也屢創佳績，成功奪得「113年EMS金梧桐團體獎」，且消防專業人員已擴編至2550人，逐步達成「每千人配置1名消防員」目標。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年12月25日
台北市消防局25日表示，積極推動政策創新與資源整合，在緊急救護領域也屢創佳績，成功奪得「113年EMS金梧桐團體獎」，且消防專業人員已擴編至2550人，逐步達成「每千人配置1名消防員」目標。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年12月25日
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）民國114年將至，台北市消防局今天說，今年在緊急救護領域屢創佳績並獲「113年EMS金梧桐團體獎」，且消防專業人員已擴編至2550人，逐步達成「每千人配置1名消防員」目標。

消防局發布新聞稿表示，作為維護城市安全核心單位，積極推動政策創新與資源整合，在緊急救護領域也屢創佳績，成功奪得「113年EMS金梧桐團體獎」，展現在緊急醫療救護專業上領導地位。

此外，也在台北市政府各局處創意提案競賽中，榮獲「跨域合作獎」，展現卓越跨部門合作能力，持續提升急救服務效能與覆蓋範圍。

消防局說，這些成果不僅強化局內在公共安全領域專業形象，也奠定了台北市作為全國急救服務標竿城市地位。

為進一步提升組織效率與人員福利，消防局長莫懷祖指出，消防局在113年度擴編至2550名消防專業人員，逐步達成「每千人配置1名消防員」長期目標。

另外，消防局也完成雙園、建成、山仔后、大直、安和及萬芳等6處分隊整修，顯著提升駐地設施安全性與韌性，同時完成訓練中心與防災教育館空調系統汰換，大幅減少用電量與二氧化碳排放，積極邁向淨零排放目標。

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消防局說，面對全球災害風險與氣候變遷挑戰，也持續深化國際合作交流。今年5月代表北市赴印尼雅加達參與危機管理會議；今年6月成功主辦危機管理網城市災害管理人員移地訓練；9月舉辦第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，進一步鞏固北市在國際危機管理領域領導地位。

展望114年，消防局表示，將繼續秉持「勇氣、友善、親民、效率」服務精神，全面導入AI智能科技及智慧消防應用，提升災害應變效率與救護質量。（編輯：方沛清）1131225

莫懷祖
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