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不滿前方轎車突煞車 台中男攔車打人遭法辦

2024/12/28 14:29
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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中林姓男子日前駕駛休旅車，行經台中市西區時，疑因不滿前方駕駛轎車的林男突然煞車，竟尾隨對方至1處停車場攔車，還將對方打傷，經轎車車主報案後，涉案的休旅車駕駛被依法送辦。

有網友在網路「社會事新聞影音」社團發布一段影片，畫面中可見25日晚間6時多，於台中市西區草悟道停車場內，1輛休旅車駕駛疑因行車糾紛，尾隨1輛轎車至停車場後，休旅車駕駛下車與轎車駕駛起口角，2人還發生肢體衝突，影片引發網友熱議。

台中市警局第一分局今天表示，45歲林姓男子駕駛休旅車，當天行經西區英才路時，不滿前方駕駛轎車的34歲林男突踩煞車，休旅車尾隨轎車進入停車場後，將休旅車停在前方將轎車攔下。

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休旅車駕駛並下車敲打轎車車窗要駕駛下車，雙方下車後發生扭打，造成轎車車主膝蓋受傷。傷者當場未報案，事後至台中東勢警分局石岡分駐所報案，提告傷害、毀損及妨害自由等罪。

警方昨天通知休旅車林男到案說明，他表示當時轎車突然煞車，他險些追撞對方，認為轎車故意煞車才會與對方理論。全案警詢後，將休旅車車主依法函送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1131228

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