男子高雄買二手車卻侵占 嘉義遭逮移送法辦

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（中央社記者張已亷高雄1日電）王姓男子去年底透過網路與林姓賣家約定高雄交易二手車，當天試駕卻趁林男不注意開車駛離，在全台逃竄且多次更換車牌躲避查緝，終在嘉義縣遭警方逮捕，詢後依侵占罪嫌移送。

高雄市政府警察局岡山分局指出，29歲林男為經營網路售車、租車自營商，在網路上刊登販售白色賓士二手汽車廣告被28歲王男看到，雙方洽談購買事宜。

警方表示，2人網路約定去年12月28日晚上在高雄市橋頭區經武路、橋新九路口交易白色賓士二手車，但王男當天向林男稱要試駕車輛卻趁對方不注意時駕車駛離，林男趕緊報警求助。

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警方獲報組成專案小組查緝，循線掌握王男駕駛車輛在高雄、台南、嘉義、雲林及彰化等地逃竄，經查發現王男為躲避查緝在逃亡期間還更換3次車牌製造斷點。

警方去年12月31日下午4時許鎖定王男最後行蹤出現在嘉義高鐵站，隨即趨前攔截圍捕，但王男抗拒並駕車衝撞警車後逃逸，經警方追捕，在嘉義縣逮捕駛入農田卡在圳溝動彈不得的王男，並追回遭侵占車輛，詢後依侵占罪嫌將王男移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1140101