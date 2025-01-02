彰警取締違規超速 台74甲線東外環件數居冠
2025/1/2 15:33
（中央社記者吳哲豪彰化縣2日電）彰縣警察局交通警察隊指出，去年全縣開出5萬8000多張違規超速罰單，其中固定式測速照相部分，位在彰市台74甲線東外環道2.2公里處測速照相桿，開出1萬2833張罰單居冠。
彰縣警察局交通隊今天公布去年10大固定式測速照相取締路段，交通隊指出，全縣共開出5萬8064件違規超速罰單，以1張罰單罰鍰新台幣1200元計算，國庫共進帳6900多萬元。
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交通隊指出，位在彰化市台74甲線快速道路東外環道2.2公里處的固定式測速照相，去年整年取締1萬2833件違規為全縣最多，彰化市新平路與環河街口取締8570件居次，社頭鄉縣141線與崙饒路口取締7914件排第三。
交通隊表示，超速違規取締路段排名一直都有變動，研判是民眾開車超速違規，收到罰單後心生警惕，下次再經過此路段時會減速，呼籲用路人遵守速限規定。（編輯：郭諭儒）1140102
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