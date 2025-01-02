加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰警取締違規超速 台74甲線東外環件數居冠

2025/1/2 15:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣2日電）彰縣警察局交通警察隊指出，去年全縣開出5萬8000多張違規超速罰單，其中固定式測速照相部分，位在彰市台74甲線東外環道2.2公里處測速照相桿，開出1萬2833張罰單居冠。

彰縣警察局交通隊今天公布去年10大固定式測速照相取締路段，交通隊指出，全縣共開出5萬8064件違規超速罰單，以1張罰單罰鍰新台幣1200元計算，國庫共進帳6900多萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通隊指出，位在彰化市台74甲線快速道路東外環道2.2公里處的固定式測速照相，去年整年取締1萬2833件違規為全縣最多，彰化市新平路與環河街口取締8570件居次，社頭鄉縣141線與崙饒路口取締7914件排第三。

交通隊表示，超速違規取締路段排名一直都有變動，研判是民眾開車超速違規，收到罰單後心生警惕，下次再經過此路段時會減速，呼籲用路人遵守速限規定。（編輯：郭諭儒）1140102

#彰化市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：