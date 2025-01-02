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基隆焚屍塞冰櫃案 檢警瑞芳再緝獲1嫌

2025/1/2 17:20（1/2 17:31 更新）
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基隆市趙姓男子遭殺害焚屍並塞在冷凍櫃棄置小貨車案，警方持續偵辦，2日在新北市瑞芳區再緝獲潘姓犯嫌（中），詢後依法將人移送檢方偵辦。中央社記者王朝鈺攝 114年1月2日
基隆市趙姓男子遭殺害焚屍並塞在冷凍櫃棄置小貨車案，警方持續偵辦，2日在新北市瑞芳區再緝獲潘姓犯嫌（中），詢後依法將人移送檢方偵辦。中央社記者王朝鈺攝 114年1月2日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市趙姓男子遭殺害焚屍，塞冷凍櫃放置小貨車車斗，警方今天於新北市瑞芳區緝獲犯嫌43歲潘姓男子，詢後將依涉犯殺人等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

警方專案小組去年底，趁其中1名犯嫌吳男再次返回友人在台中大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，經移送基隆地檢署複訊後，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

基隆市警局第三分局偵查隊長蘇育緯表示，專案小組會同第一警分局南榮路派出所及基隆市刑警大隊偵三隊，中午12時許，於新北市瑞芳區查獲潘男到案，詢後將依涉犯殺人等罪嫌，將潘男移送基隆地檢署偵辦。

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專案小組去年12月30日清晨在基隆市培德路一處路口，發現1輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有1只未通電白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現1具遺體已被燒成焦黑，蜷曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認，死者為69歲趙男。

經專案小組深入追查，疑為債務糾紛引發殺機，鎖定吳姓、潘姓、林姓、陳姓男子等共5名犯嫌，吳男和潘男已緝獲，吳男並已收押禁見，另有3名犯嫌在逃，警方正全力追緝中。（編輯：方沛清）1140102

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