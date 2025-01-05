屏東外海貨輪機艙失火失動力仍有17人 6日拖返高港

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）馬紹爾群島籍貨輪昨天下午在屏東外海起火，因海象惡劣，空勤吊掛救援受傷4人送醫，船上剩餘17人平安，今天一早由拖船前往現場協助，預計明天拖帶回高雄港。

南部地區機動海巡隊副隊長黃亮圍今天接受媒體聯訪表示，馬紹爾群島籍貨輪昨天下午發生機艙失火，今天上午8時許已由拖船瑞格輪前往現場會合，並由海巡署艦船艇在旁戒護，預計明天中午前能拖帶到高雄港。

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事發在昨天下午5時許，馬紹爾群島籍PANORIA貨輪在鵝鑾鼻西南方23浬處，以無線電發出遇險信號，船上機艙失火，共21名船員待援，海巡署調派5艘艦艇前往，安平艦在1小時候抵達現場，同時由空勤總隊及國防部派遣搜救機協處。

安平艦率先抵達失事海域嘗試接駁救援，因貨輪機艙失火導致失去動力，火勢雖已自行撲滅，但船上1人嚴重燒燙傷、3人輕微燙傷，急需就醫；因現場浪高3至4公尺，海象惡劣，加上2船舷差過大無法接駁，4名傷患由直升機吊返小港機場送醫。（編輯：陳仁華）1140105