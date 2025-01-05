桃園婦開車失控撞11輛汽機車後逃逸 警逮人送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市警局桃園分局今天說，67歲陳姓婦人4日下午駕駛自小客車行經寶慶路，突然失控連撞11輛汽機車後逃逸，警方獲報攔查婦人排除酒駕，陳婦除接獲罰單，恐將被吊扣駕照。

桃園分局表示，昨天下午3時11分許，陳女駕駛自小客車沿著寶慶路往安慶街方向行駛，但突然衝撞路旁停放的機車，倒車時又衝撞1輛自小客，共釀成1輛自小客車及10輛機車受損，引發附近民眾圍觀，但婦人竟逕自駛離逃逸，引發民眾不滿怒罵「還要跑」。

桃園交通中隊員警獲報立即趕抵現場處理並通報攔查肇事自小客車，同安所巡佐周登豐及警員吳偉群隨後於安慶街發現肇事自小客後輪已爆胎，但駕駛仍在狂催油門，員警立即喝令陳女熄火下車，並把她帶到路旁休息，經實施酒測陳女並無酒精反應。

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據了解，陳女是因水瓶滾落腳踏墊，在她伸手去撿時不慎誤踩油門導致車輛加速衝撞路旁機車，倒車時又衝撞自小客車，肇事後陳女因驚慌過度導致情緒不穩，未察覺車輛已爆胎仍強行駕車離開。

警方表示，後續肇事責任由員警釐清中，陳女在肇事後駛離已違反道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一個月至三個月，警方已依法舉發。（編輯：方沛清）1140105