屏東命案凶嫌逃41小時 返家遭逮動機釐清中
2025/1/5 15:50（1/5 16:26 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣崁頂鄉3日晚間發生凶殺案，犯嫌翁姓男子持利器殺害蘇姓男子致死，逃亡41個小時，今天中午返家時遭埋伏警方逮捕，帶回警局釐清犯案動機。
屏東縣警察局東港分局偵查隊長葉憲威今天接受媒體聯訪指出，3日崁頂鄉發生殺人案件，經專案小組持續查緝追捕，於今天中午12時許，趁翁姓犯嫌返家時，持屏東地檢署檢察官所核發拘票，拘提到案。
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殺人案發生在3日晚間，44歲翁男有竊盜前科，2年前曾偷走中壇元帥金身，疑似事後認為是住在附近48歲蘇男舉報，才出獄10多天，就持利器殺害蘇男。
案發後東港分局組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，清查翁男可能行蹤，掌握可能出沒地點，兵分多路追緝，結果翁男在今天中午12時許返回家中，疑想回家取衣服財物，被埋伏警力當場逮補。全案依殺人罪嫌偵辦，犯案動機釐清中。（編輯：李淑華）1140105
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