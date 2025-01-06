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女網友噓寒問暖報好康 苗縣7旬翁險遭詐200萬

2025/1/6 13:28（1/6 13:51 更新）
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苗栗市71歲涂姓老翁（左）經由手機通訊軟體認識1名女網友，女網友誆稱有股票投資可靠訊息，可獲高利潤，請他一起投資，老翁信以為真欲匯款新台幣200萬元，幸經銀行行員及警方攔阻才未遭詐騙，保住積蓄。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月6日
苗栗市71歲涂姓老翁（左）經由手機通訊軟體認識1名女網友，女網友誆稱有股票投資可靠訊息，可獲高利潤，請他一起投資，老翁信以為真欲匯款新台幣200萬元，幸經銀行行員及警方攔阻才未遭詐騙，保住積蓄。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗市71歲涂姓老翁結識1名女網友，對方常主動獻殷勤並邀約一起投資股票獲取高利潤，老翁信以為真欲匯款新台幣200萬元，幸經銀行行員及警方攔阻才未遭詐騙，保住積蓄。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，涂姓老翁經由手機通訊軟體認識女網友，2人相談甚歡且女網友不時向老翁噓寒問暖，經一番閒聊深談後，女網友便誆稱有股票投資可靠訊息，可獲高利潤，請他一起投資，涂翁因深信女網友話術，竟依照指示前往銀行，欲匯款200萬元給對方指定帳戶。

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警方指出，銀行行員關懷提問，發現老翁匯款原因不明，加上金額高達逾百萬，主動通報員警到場細問，才得知老翁循網路交友模式，誤陷情網而不自知，員警當下告知老翁已落入「假交友」詐術，老翁才大夢初醒放棄匯款，成功保住積蓄。

苗栗分局呼籲，「假交友、真詐財」模式特徵為，「未曾謀面、甜言蜜語卻無電話或視訊難以驗證身分」的網友，傳訊佯裝熟識後便以約見面為藉口，巧立名目借錢或邀請投資、購買商品等各種方式，詐騙被害人，這些全部都是詐騙話術，民眾應提高警覺，若有疑慮，撥打110或165查證，避免上當受騙。（編輯：方沛清）1140106

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