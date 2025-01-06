嘉義男收購人頭戶供詐團使用製造斷點 加重詐欺起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義縣蔡姓男子被控去年專門承包詐欺集團帳戶業務，作為贓款轉匯第3、4層金流，蔡男以贓款購買虛擬貨幣存入詐團電子錢包，製造金流斷點，遭警查獲，嘉檢依加重詐欺罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，被害人於民國112年11月間，誤加詐騙集團的Line網路APP投資獲利群組，詐團並佯稱被害人有抽中高獲利股票須匯款，被害人不疑有他，於去年1月間依照指示匯款新台幣350萬元至某工程行帳戶，詐團為製造金流斷點，同日又將其中200萬元匯至某企業社帳戶。

嘉檢表示，詐團同日也將其中35萬元轉匯至嫌疑人蔡男帳戶，並在同一天又匯15萬元、12萬元至蔡嫌持有帳戶，蔡嫌則於同天前往嘉義縣某超商ATM提領詐騙贓款而遭警鎖定查獲，依加重詐欺罪嫌函送法辦。

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嘉檢指出，蔡男因收購多本金融帳戶，並自112年9月起專門承包詐欺集團人頭帳戶金流，蔡男透過社群平台承接詐團生意，提供帳戶號碼給詐團使用，從中牟取暴利。

嘉檢表示，蔡男利用網路銀行將匯入贓款轉匯至掌控的帳戶，再自行或指示他人提領贓款，後續則以贓款購買虛擬貨幣存入詐欺集團所指定電子錢包，以此方法掩飾犯罪集團贓款流向，增加檢警查緝難度。（編輯：陳仁華）1140106