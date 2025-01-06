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三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓
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男駕車遇攔查逃逸 板橋警：槍擊輪胎、駕駛中彈不治

2025/1/6 18:57（1/6 19:54 更新）
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新北市警察局板橋分局員警6日上午發現凌姓男子駕駛懸掛失竊車牌的車子，上前攔檢，凌男拒檢並加速逃逸衝撞，員警追捕時開5槍，凌男身中1槍送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月6日
新北市警察局板橋分局員警6日上午發現凌姓男子駕駛懸掛失竊車牌的車子，上前攔檢，凌男拒檢並加速逃逸衝撞，員警追捕時開5槍，凌男身中1槍送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月6日
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市板橋警分局員警今天上午執行巡邏勤務時，發現55歲凌姓男子開著懸掛失竊車牌的車子，上前攔查，凌男卻加速逃逸，警朝輪胎開5槍，凌男中1槍送醫急救仍宣告不治。

板橋分局發布訊息說明，沙崙派出所員警中午11時許巡邏時，於板橋區大觀路三段與篤行路二段口發現凌男車輛，凌男逃逸行至樹林區環漢路五段與東豐街口，遇上停等紅燈車陣時，仍試圖從右側路肩鑽行逃逸。

警方表示，員警見狀包抄攔截，持槍喝令停車，但凌男仍加速企圖撞開前方民眾機車及執勤員警。員警於是朝左前輪胎射擊5槍。

警方表示，員警開槍後，車子仍持續加速行駛，但於右轉東豐街後突然停車。員警上前查看發現凌男胸部遭擊中1槍，經送板橋亞東醫院急救後仍宣告不治。

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警方查出車內乘客43歲楊姓女子是毒品通緝犯，並在其身上搜出毒品（種類檢驗中）。另外，警方也在車上搜出毒品及數把刀械。

板橋分局強調，開槍員警勇於任事，為保護自己與同事及其他用路人安全，經喝令犯嫌停車不從並加速不停，故選擇第一時間對左前輪胎射擊5槍阻止威嚇，企圖避免危害情形持續發生，全案經初步檢視尚符合「警察人員使用槍械規範」。（編輯：李錫璋）1140106

#新北市
#板橋警分局
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