四方公司電巴遭法拍 恐有自燃風險僅2輛中巴賣出

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（中央社記者蘇木春台中7日電）四方公司因違規遭台中市公捷處罰款新台幣5305萬餘元，所屬的14輛電動巴士今天遭法拍，但因車況不佳，且部分喊價過低未獲同意成交，僅2輛中型電巴以2.1萬、1.8萬元的價格拍定。

法務部行政執行署台中分署今天舉辦聯合拍賣會，包括14輛電動巴士、泰達幣、波場幣、多輛轎車、搪銑中心機與天車等物，吸引許多買家到場。

其中，四方股份有限公司所屬的14輛電動巴士，目前停放於文心、崇德與豐原3處車輛拖吊場，昨天已開放買家前往查看。今天拍賣前，台中分署拍賣官提醒，這批電動巴士車況不佳，且電池不堪使用有自燃風險，買家繳足價金後，應盡快拖回處理。

拍賣過程中，僅有4組人喊價，其中8輛電動巴士每輛喊價8000元至2萬5000元不等，雖拍賣未設底價，但大部分喊價經到場的台中市公共運輸及捷運工程處人員認為過低而未成交，僅由2輛中型電巴以2.1萬、1.8萬元的價格拍定。

其中1名得標的薛姓買家接受媒體聯訪時表示，車輛的處理費用較高，買回要拆解看是否還有殘值利潤，其中電池已無法使用，可能只剩下部分線路與馬達可使用。

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台中分署指出，四方公司與台中市公捷處簽訂「台中市公共運輸及捷運工程處委託辦理台中市市區公車免費乘車優惠計畫契約書」約定，四方公司因違規累計罰款達5305萬餘元。

案經公捷處向台北高等行政法院，聲請假扣押四方公司財產獲准，經移送台中分署假扣押執行，查封14輛電動車後，行政執行署依規定拍賣，有鑑於同款電動巴士曾發生自燃火警，因此在拍賣公告中提醒有自燃風險，拍定人於點交後，應積極處理避免相同憾事發生。（編輯：李淑華）1140107