廢棄物入侵苗栗「雲海秘境」 警逮3人送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣道130線是縣內著名風景線，其中大湖薑麻園有苗栗「雲海秘境」之稱，日前被發現遭人濫倒廢棄物，警方獲報後立即趕赴現場，當場逮捕3名男子，依違反廢棄物清理法送辦。

苗栗縣警察局大湖分局今天表示，南湖與校林派出所於3日上午接獲民眾通報，大湖鄉130縣道29.9公里路段有人在傾倒廢棄物，員警立即趕赴現場，當場查獲林姓男子（72歲）與2名泰籍移工共犯。

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警方指出，縣道130線為苗栗知名風景線之一，沿途經苑裡、三義、大湖等鄉鎮，其中位於大湖鄉的薑麻園與出關古道海拔雖僅約500至800公尺，不過由於日夜氣溫變化大，在水氣、地形和氣候相互配合下，常出現雲霧繚繞美景，有苗栗「雲海秘境」之稱，也因為山路偏遠及狹小，引來不法分子傾倒廢棄物。

警方調查，林男等3人疑似貪圖方便，駕駛小貨車，從台中載運廢棄物至當地山區傾倒，員警查獲後，通報縣府環保局經稽查員到場認定為一般事業廢棄物並開立稽查紀錄，全案將依違反廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140107