農曆春節採買潮 北市春安消防演習強化商場公安

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）農曆春節將至，台北市消防局今天偕業者辦理春安消防演習，模擬停車場電動車起火延燒，全尺度無腳本實兵演練，強化商家與消防人員的臨場應變力，以及商場採買年貨的公共安全性。

因應農曆春節將近，各商場採購年貨人潮將達高峰，台北市消防局今天特地偕家樂福業者在松山區商場舉辦春安消防演習，演練過程相當逼真，盼藉此提供購物民眾一個安全的消費環境，並強化場所員工初期自衛消防編組應變能力。

消防局透過新聞稿表示，這次演習特別參考美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）的「國土安全演習及評估方案（HSEEP）」，以及行政院「災害防救演習規劃與評估機制」，採全尺度無腳本實兵演練。

演練腳本，模擬商場4樓停車場電動車起火並擴大延燒，員工查看確認起火狀況後，立即啟動通報機制，包含通報班通知自衛消防編組指揮官及119，滅火班人員使用室內消防栓防護阻絕火勢延燒，避難疏散引導班協助疏散並引導人員戶外集結點集結，安全防護班確認防火區劃及防火門是否關閉及完整等。

同時，消防局接獲報案後，立即派遣各式救援車輛到場，由自衛編組指揮官提供場所平面圖資及交接初期應變作為，以利救災人員快速掌握災情資訊及確立搶救戰術處置作為。

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消防局說，透過實際演練，可促使商家與消防人員在事故發生時，能迅速應變、整合各項訊息及資源，提供民眾安心消費的購物環境。

此外，消防局也呼籲，民眾進入公共場所應注意避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，若發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序地進行疏散，慎防推擠踩踏造成受傷，平安過好年。（編輯：張銘坤）1140107