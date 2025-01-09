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農曆春節保平安 北市消防籲謹記3大防災細節

2025/1/9 20:48（1/9 21:01 更新）
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迎接農曆春節，台北市消防局1月安排舉辦「防火週宣導活動」，透過多元方式向民眾推廣最新、實用的防火知識，也提醒民眾注意3大防災細節，以確保佳節平安無憂。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月9日
迎接農曆春節，台北市消防局1月安排舉辦「防火週宣導活動」，透過多元方式向民眾推廣最新、實用的防火知識，也提醒民眾注意3大防災細節，以確保佳節平安無憂。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月9日
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（中央社記者黃麗芸台北9日電）為確保農曆春節平安無憂，台北市消防局今晚提醒，請民眾謹記「住宅安裝住警器」等3大防災細節，本月還推動「防火週宣導活動」，透過多元方式全面提升民眾的防災意識。

消防局今晚發布新聞稿表示，迎接新年到來，本月規劃舉辦「防火週宣導活動」，透過多元方式向民眾推廣最新、實用的防火知識，活動內容涵蓋住宅用火災警報器的安裝與維護、防範電氣火災、爐火烹調安全、鋰電池使用安全以及家庭逃生計畫等主題。

且為迎接農曆春節到來，消防局也特別提醒，請民眾注意3大防災細節，以確保佳節平安無憂。

首先，「住宅安裝住警器，守護家人安全」，其為家庭防災首道防線，能在火災初期迅速發出警報，爭取黃金救援時間，且要定期檢查其功能及電池電量，確保住警器在關鍵時刻發揮作用。

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其次，「烹飪時牢記『人離火熄』原則，防範電氣火災遵循『5不1沒有』」口訣，後者包括插座「不」超過負載、「不」綑綁折損電線、「不」使用潮濕或污損插頭、「不」長時間使用插座、「不」將物品堆放電器旁，以及「沒有」安全標章的電器不使用。

最後，「安全使用鋰電池」，提醒選購具有檢驗合格標章的產品，切勿使用來路不明的電池或自行組裝充電設備。（編輯：張銘坤）1140109

#台北市消防局
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