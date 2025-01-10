桃園少年觀護所霸凌案 男子一審遭判7年8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園23歲陳姓男子在桃園少年觀護所收容期間，以脅迫喝尿、吃蟑螂、牙刷插入肛門等方式，與舍友霸凌同房少年。桃園地方法院日前判處陳男有期徒刑7年8月，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，現年23歲的陳姓男子在民國108年5月間，與現年24歲的詹姓男子、26歲的羅姓男子，同被收容於法務部矯正署桃園少年觀護所，同房的還有2名12歲以上未滿18歲少年。

判決書指出，陳男等人在房舍內，將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏、尿液等物，以言語脅迫其中一名少年喝下，甚至還要該少年在10秒內喝下裝在寶特瓶內的尿液、生吃蟑螂等。

判決書指出，陳男等人還逼迫該少年將零食沙其瑪揉成棒狀後自行插入其肛門，並脅迫另名林姓少年以牙刷插入該少年肛門；少年母親會客時得知，當庭向法官告狀交辦。

透過 Google News 追蹤中央社

法官審理時認為，陳男僅因一時尋歡對少年施虐，毫不尊重少年的性自主決定權，以極具羞辱性的方式施以凌虐、強制性交，造成少年生心理巨大創傷，影響少年未來身心發展和生活影甚鉅。

法官考量少年在審理中與陳男達成和解，並撤回對陳男的告訴，表示對陳能從輕量刑等情狀，日前以涉犯二人以上共同對被害人施以凌虐而強制性交罪，判處陳男有期徒刑7年8月，可上訴。（編輯：林恕暉）1140110