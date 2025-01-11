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台北市議員林亮君跑行程經國道遭後車撞 無大礙

2025/1/11 17:50（1/11 18:11 更新）
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民進黨台北市議員林亮君11日自行開車赴新竹，在國道遭後車追撞，車尾明顯凹陷損傷，所幸林亮君本人傷勢並無大礙。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月11日
民進黨台北市議員林亮君11日自行開車赴新竹，在國道遭後車追撞，車尾明顯凹陷損傷，所幸林亮君本人傷勢並無大礙。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月11日
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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市議員林亮君今天自行開車赴新竹參加喜宴，經國道遭後車追撞，她聲音虛弱說，韌帶有拉傷，頭部這幾天不能有大太動作，感謝外界關心。警方初判疑後車未保持安全距離。

民進黨台北市議員林亮君下午在臉書（Facebook）發文提到，「跑行程在國道遭後車追撞，人沒有大礙，目前處理中，暫時不方便回訊息，謝謝大家關心，這幾天行程可能受影響，請鄉親見諒。」

警政署國道公路警察局透過訊息表示，勤務指揮中心上午11時42分左右接獲通報，國道1號五楊高架道南向50.2公里桃園路段有3輛車事故，經電話聯繫現場當事人後得知無人受傷，依簡易交通事故處理流程，並把駕駛指引至五楊分隊報案。

警方初步調查，49歲呂姓女子開小客車經國道1號五楊高架道南向50.2公里桃園路段，因前方車流回堵，疑未保持安全距離，撞擊前方36歲林姓女子駕駛小客車。

警方說，林姓女子的車輛往前碰撞由61歲劉姓男子駕駛的小客車，現場無人受傷，3名駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因有待進一步釐清。

林亮君接受媒體電話訪問表示，自行開車從國道往新竹參加喜宴，開車在國道時發現前方擁塞，車輛有保持安全距離且緩慢減速，但後方車輛疑未減速直接撞上，經赴醫院檢查後有韌帶拉傷，其餘無大礙。

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她聲音虛弱說，頭部可能這幾天不能有過多動作，後續行程可能需要再評估，感謝外界關心，至於車輛維修等事宜則交由保險公司處理。

警方指出，駕駛應遵守交通安全規則，依速限行車且保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。（編輯：張銘坤）1140111

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