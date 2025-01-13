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疑涉性騷遭降調 基警局長：依法嚴謹處理以還清譽

2025/1/13 18:52
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市警察局長翁群能疑酒後性騷女警，遭降調航警局副局長，翁群能今天說，餐會在通念認知下進行，絕無其他刻意的想法及行為，至於其他問題會坦然面對，依法嚴謹處理以還清譽。

翁群能8日在基隆市警察局刑事人員尾牙餐會中和女警擁抱、臉碰臉，引發性騷爭議，被納入警政署這波調整名單中，調任警政署航空警察局副局長，基隆市警察局長由刑事局副局長林信雄接任。

翁群能透過基隆市警察局發布新聞稿指出，這次他離開現職，要感謝警政署長官理解，他為團隊持穩常態運作，職務是一時的理念，而誠摯建議實施調整，這可以使日前刑大年終工作餐會事件，有個初步公允的段落。

翁群能說，（舉辦）餐會目的在凝聚團體、鼓舞士氣，且刑事工作特性，辦案時不眠不休，緝捕犯嫌時冒生命風險完成任務，是個生命與共打虎親兄弟的大家庭、是手足、是兄弟姊。

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翁群能表示，他以非常欣喜態度參與餐會，且與大家相互凝聚情感、致意，在一般餐會通念認知下進行，絕無其他刻意的想法及行為，至於其他問題，他會坦然面對，依法嚴謹處理以還清譽。

翁群能說，感謝基隆市長謝國樑、議會、警政署長官1年來對警察局的支持、嘉勉、指導，及警察局同事群策群力，讓警政3核心任務的治安、交通、服務皆有優良成效表現，也請對林信雄持續支持、鼓勵、指正。（編輯：李錫璋）1140113

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