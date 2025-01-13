貝里斯貨輪徘徊高屏外海 海巡：未航經海底電纜海域

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（中央社記者張已亷高雄13日電）野柳東北方海域海底電纜3日疑遭具中國背景貨輪損壞，引發討論。有網友近日發現1艘貨輪徘徊高屏外海海域，對此，海巡表示，該船未申報進港，但沒有航經海底電纜海域，將持續關注。

有網友近日在網路社群平台發布貼文，質疑1艘貨輪長時間在枋山海底電纜登陸站附近「無目的」來回穿梭。對此，海洋委員會海巡署南部分署指出，該船為貝里斯籍「VASILIY SHUKSHIN」貨輪，該船無申報進港，沒有接獲海底電纜受損或異常狀況。

至於貝里斯籍貨輪在屏東枋山海域活動部分，海巡署南部分署表示，該船10日下午7時1分許在高雄一港口東南方28.8浬，以航向326、航速5.8節，往西北方航行，期間未航經海底電纜海域。

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南部分署指出，11日至13日通報高雄港VTS塔台廣播詢問貨輪狀況，塔台則回覆持續與船隻取得聯繫中，該船今天晚上6時45分位於小琉球西南方11.6浬處，以航向116度、航速2.1節，往東南航行，因航行越過台灣12浬領海區域，南部分署以雷達及「PP-3502」艇監控廣播驅離，後續將持續密切注意貨輪動態。

野柳東北方海域海底電纜3日疑被1艘喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪。由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。（編輯：李錫璋）1140113