失聯移工玩夾娃娃機渾然忘我 移民署一舉逮8人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣頭份市一處夾娃娃機店常有外籍移工聚集喧嘩，移民署苗栗縣專勤隊獲報到場，查獲3名正夾取物品渾然忘我的失聯移工，另又在住處查獲5名同伴，全數帶回收容。

移民署苗栗縣專勤隊今天發布新聞指出，近期接獲民眾檢舉，頭份市1家24小時營業夾娃娃機店內，屢有一群外籍移工在店內取物，因大聲喧囂、玩樂，影響周遭住家安寧。

查緝人員循線前往查看，果然發現有3名外籍人士在店內取物，因完全沉迷在夾取物品情境樂趣之中，連專勤隊人員站到身旁也渾然不知，當專勤隊人員出示證件表明身分，3人還笑嘻嘻地坦承失聯且無任何抵抗，束手就擒。

專勤隊指出，查緝人員隔天戒護其中1人返回住所拿取行李及生活必需品時，發現樓上明顯有外籍人士談話聲，經上樓查察，發現另外5名男子正在廚房吃早餐並大聲談笑，查核身分後，確認也都是越南籍失聯移工，一併帶回專勤隊查處、收容。

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移民署苗栗縣專勤隊隊長陳文良提醒，外籍人士來到台灣工作、生活，切勿從事與許可目的不符之活動，也應留意居（停）留的期限。

專勤隊表示，自113年3月1日起，外國人及台灣無戶籍國民逾期居留，裁罰金額已提高為新台幣1萬元至5萬元；另依就業服務法規定，若媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑併科120萬元以下罰金，非法僱用或容留不法外來人士，最重則可處75萬元罰鍰，呼籲民眾千萬不要以身試法，得不償失。（編輯：方沛清）1140115