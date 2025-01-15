新化白骨案涉案2人國民參審判無期 二審改判15年

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台中陳女在台南新化區遭殺害，被發現時已成白骨，與陳女有感情糾紛男子王澤濬夥同友人王元平涉嫌施暴，一審國民法官參審判處無期徒刑；上訴二審，台南高分院今天改判15年。全案可上訴。

台灣高等法院台南分院今天指出，王澤濬、王元平於一審時否認犯行，但在二審坦承犯行，雖未和被害人家屬達成調解，但王元平給付被害人家屬新台幣50萬元，王澤濬則給付被害人家屬100萬元，積極彌補，但被害人家屬無法原諒。

此外，王澤濬、王元平都是輕度智能障礙，能力略低於一般人，有能力區分法律規範行為，但確實有愧疚感，且有意願彌補犯罪造成損害，有復歸社會可能性，已盡最大努力賠償，因此，台南高分院改判有期徒刑15年。

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台南警方民國111年7月獲報新化山區發現白骨，查出是台中失蹤人口22歲陳姓女子，追查發現當時23歲王澤濬疑與陳女有感情糾紛，找來王元平以帶陳女到台南遊玩為由，開車到台中載陳女到台南新化山區毆打，再將陳女留在現場後離開。

警方同年12月拘提2人到案，台南地檢署訊後向台南地方法院聲押獲准，112年4月偵結，依家暴殺人罪嫌起訴，並成為台南地院國民法官首起參審案件。（編輯：陳仁華）1140115