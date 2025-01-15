調查局破獲6座機房水房 估斷51萬通詐騙簡訊

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）調查局今天表示，為打擊詐騙犯罪，9日展開「截流行動」專案，共計查獲6座詐欺機房及洗錢水房，犯罪金流約2859萬餘元，估計可阻斷每日危害民眾的詐騙簡訊與電話51萬通。

法務部調查局新聞稿指出，配合行政院推動的「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，為精準打擊詐欺犯罪，1月9日在全台展開「截流專案」。

新聞稿指出，此次行動共計動員91名調查官，於北、中、南各地共查獲6座詐欺機房及洗錢水房，逮捕18名涉案人員，查獲犯罪金流新台幣2859萬餘元，並查扣5台貓池、3台卡池、14支手機及1輛作為行動機房的汽車。

調查局表示，值得注意的是，本案犯嫌將貓池設於汽車中，在市區快速繞行，行蹤捉摸不定，躲避調查人員追緝，一舉成功擒獲犯嫌，不僅能避免更多的民眾受害，估計也可阻斷每日約51萬通的詐騙簡訊與電話。

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調查局分析，詐騙集團經常利用春節前後民眾資金需求增加的時機，以捏造投資機會或冒充公務人員等手段，誘騙民眾上當。

為此，調查局呼籲，民眾提高警覺，面對不明來電或網路投資廣告應謹慎查證，以免陷入詐騙陷阱，未來將持續掃蕩詐欺集團，守護民眾財產安全，也提醒民眾加強自我防詐意識，避免成為詐騙集團的受害者。（編輯：張銘坤）1140115