印尼女看護涉施暴 一審判8月驅逐出境

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園一對夫婦聘雇27歲印尼籍燕姓女子擔任看護，照護極重度智能障礙孩子，孩子卻因此出現多處傷痕。桃園地方法院認為，燕女明顯有施加暴力行為，判刑8月並於執行後驅逐出境。

桃園地檢署起訴書指出，27歲印尼籍燕姓女子（Riyanti）自民國112年8月1日起在台灣擔任家庭看護，替桃園市平鎮區一對鍾姓夫妻照護極重度智能障礙的孩子，僅照護20天孩子就被發現身上有瘀青、傷痕。

起訴書指出，鍾姓夫妻回看監視器後，發現燕女每天至少讓孩子摔倒2次，還會拖行孩子，甚至將監視器轉至拍攝不到的地方；鍾姓夫妻告知仲介後，仲介雖有告誡燕女，但孩子身上卻仍出現新的傷痕，鍾姓夫妻因此提告。

桃園地方法院審理時，燕女坦承因為疏於照顧導致孩子受傷，但否認有傷害犯行；經勘驗監視影片，燕女明知被害人無法自主行走，卻未採取任何保護措施，在被害人明顯失去平衡之際仍催促繼續行走練習，甚至在被害人跌倒後，以「運動」為理由催促再站起練習。

法院認為，燕女將監視器轉向以避免被拍的行為，顯示她欲掩蓋自身行為，再依據被害人背後擦傷、肩膀處牙印等傷勢照片，均非不慎造成，因此認為燕女於照顧被害人過程中，明顯有施加暴力行為，主觀上存有傷害犯意。

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法官審酌，燕女曾接受長期照護專員的指導訓練，卻對孩子施以傷害，且迄今未能與被害家屬達成和解，又矢口否認犯行，未見悔意。

法官考量燕女經濟狀況困窘，在印尼尚有1名3歲幼女待扶養，依兒童權利公約考量兒童的最佳利益、刑罰必要性及最後手段性等情狀，依涉犯傷害罪，判處燕女有期徒刑8月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。（編輯：林恕暉）1140116