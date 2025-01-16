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警政署：精進民防訓練合法無圖利 勿無限上綱

2025/1/16 21:03
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）週刊報導警政署編列預算指名黑熊學院等辦理民防訓練，多名新北市議員遞狀告發內政部長劉世芳與警政署涉嫌圖利等罪。警政署今晚說，僅為舉例，非指定特定合作單位，勿無限上綱。

警政署今晚透過新聞稿表示，114年度精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫的預算尚未開始執行，內政部及警政署無法接受外界毫無證據的不實指控涉及圖利之嫌。

中程計畫具體內容與成本效益分析報告，已於去年10月9日函送立法院在案，警政署說，114年度預算書中也公開編列說明，並無規避國會監督。

同時，上述預算用途包括編組示範隊暨擴充裝備、強化訓練、參訪國際交流、辦理競賽凝聚向心力及建立榮譽制度等項，預算編列說明與用途均未涉及任何組織與團體，為中央補助地方經費，由地方政府自行辦理民防、義警及義交的訓練工作。

警政署表示，在中程計畫編寫內容時，僅為舉例，並非指定特定合作單位，請外界勿無限上綱過度解釋。

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此外，警政署辦理精進民力任務隊訓練工作，主要為提升民防人員專業技能，與任何民間團體合作，都秉持專業課程需求安排。

警政署說，有關緊急救護訓練，並非警察專業技能，所以師資遴聘、課程規劃，都依法辦理，並無獨厚特定團體，各地方政府警察局辦理緊急救護訓練工作，遴聘各地方政府消防局、合格醫護人員具備緊急救護證照之專業人士擔任授課師資。（編輯：陳政偉）1140116

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