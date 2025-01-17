檢察機關首長交接 鄭銘謙期勉以身作則

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）法務部今天舉辦檢察機關首長交接典禮，主任秘書余麗貞、新北地檢署檢察長郭永發等人正式上任。法務部長鄭銘謙期勉新任檢察長必須正人正己、以身作則，強化人民對司法的信賴。

法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察機關檢察長聯合交接及宣誓典禮今天上午舉行，司法院副秘書長王梅英、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會理事長李玲玲等人出席觀禮。

檢察長異動的部分，較受矚目為法務部檢察司司長郭永發派任新北地檢署檢察長，去年備受關注的憲法法庭死刑釋憲言詞辯論庭，由郭永發率領3名檢察官出庭說明法務部立場；六都異動部分，分別為張云綺（士林）、戴文亮（桃園）、黃元冠（高雄）。

此外，有3名地檢署檢察長調法務部行政職，分別是余麗貞（新北）調任法務部主任秘書；張曉雯（彰化）調任法務部檢察司司長；洪信旭（高雄）調任法務部保護司司長。

鄭銘謙致詞時指出，感謝卸任首長於任職期間，盡心查緝電信詐騙、執行安居緝毒、查緝黑金綠能、查察賄選，積極拓展檢察機關柔性司法面向。

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鄭銘謙也以4點期勉新任首長，必須要正人正己，以身作則，督導所屬檢察官遵守檢察官倫理規範；其次是領導檢察團隊辦案，擔負監督指導責任，嚴守正當法律程序，審慎行使職權，遵循偵查不公開，強化人民對司法的信賴。

鄭銘謙說，第3點是盤點轄內詐欺組織、販毒幫派等犯罪，持續全力緝毒、打詐、掃黑；最後是檢視機關業務處理流程，進行風險管理，建立預警機制，以創新思維展現行政管理能力，持續為守護民主法治、維護司法威信及檢察形象而努力。（編輯：張銘坤）1140117