台中沙鹿住宅凌晨火警2死3傷 祖孫逃生不及喪命

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中沙鹿區星河路一處民宅今天凌晨發生火警，消防人員在2樓陽台、廁所分別發現71歲外公與14歲外孫，因嚴重燒傷，2人送醫不治，另3人輕微嗆傷；警方初步排除人為縱火。

台中市消防局今天凌晨3時47分獲報，沙鹿區星河路一處民宅發生火警，火煙相當大，遠在1公里外居民都可看見；消防局派員前往救援，現場一棟2層樓磚造建物，1樓已有火煙竄出，部署水線搶救，火勢1小時內控制，不到2小時撲滅，現場燃燒1、2樓雜物，燃燒面積約70平方公尺。

清水警分局員警到場協助，起火房屋有祖孫三代居住，15歲吳姓大男外孫與64歲王姓祖母已自行脫困，71歲吳姓祖父、47歲吳姓舅舅及14歲吳姓小男外孫仍受困屋內；消防人員全力撲滅火勢，最後在2樓陽台發現吳姓祖父，在2樓廁所發現小男外孫，但現場已無呼吸心跳，緊急送醫。

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消防人員先後將5人送醫，祖父及小外孫2人因嚴重燒傷，送醫不治；王姓祖母有吸入性嗆傷，吳姓舅舅臉部、雙手紅腫，也有吸入性嗆傷，大外孫吸入性嗆傷，3人意識清楚，接受治療。

警方鑑識人員到場初步勘查，尚未發現有人為縱火可能跡證，火勢延燒造成鄰居部分屋損，目前將由消防局火調課進行調查，釐清確切火警原因；沙鹿區公所也派員關懷慰問家屬，並致送慰問金新台幣1萬元，後續持續關心家屬，協助申辦相關補助事宜。（編輯：陳仁華）1140119