加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中沙鹿住宅凌晨火警2死3傷 祖孫逃生不及喪命

2025/1/19 10:49（1/19 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市沙鹿區星河路一處民宅19日凌晨發生火警，消防人員到場救援，在2樓陽台、廁所分別發現71歲外公與14歲外孫，因嚴重燒傷，2人送醫不治，另3人輕微嗆傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月19日
台中市沙鹿區星河路一處民宅19日凌晨發生火警，消防人員到場救援，在2樓陽台、廁所分別發現71歲外公與14歲外孫，因嚴重燒傷，2人送醫不治，另3人輕微嗆傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中沙鹿區星河路一處民宅今天凌晨發生火警，消防人員在2樓陽台、廁所分別發現71歲外公與14歲外孫，因嚴重燒傷，2人送醫不治，另3人輕微嗆傷；警方初步排除人為縱火。

台中市消防局今天凌晨3時47分獲報，沙鹿區星河路一處民宅發生火警，火煙相當大，遠在1公里外居民都可看見；消防局派員前往救援，現場一棟2層樓磚造建物，1樓已有火煙竄出，部署水線搶救，火勢1小時內控制，不到2小時撲滅，現場燃燒1、2樓雜物，燃燒面積約70平方公尺。

清水警分局員警到場協助，起火房屋有祖孫三代居住，15歲吳姓大男外孫與64歲王姓祖母已自行脫困，71歲吳姓祖父、47歲吳姓舅舅及14歲吳姓小男外孫仍受困屋內；消防人員全力撲滅火勢，最後在2樓陽台發現吳姓祖父，在2樓廁所發現小男外孫，但現場已無呼吸心跳，緊急送醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防人員先後將5人送醫，祖父及小外孫2人因嚴重燒傷，送醫不治；王姓祖母有吸入性嗆傷，吳姓舅舅臉部、雙手紅腫，也有吸入性嗆傷，大外孫吸入性嗆傷，3人意識清楚，接受治療。

警方鑑識人員到場初步勘查，尚未發現有人為縱火可能跡證，火勢延燒造成鄰居部分屋損，目前將由消防局火調課進行調查，釐清確切火警原因；沙鹿區公所也派員關懷慰問家屬，並致送慰問金新台幣1萬元，後續持續關心家屬，協助申辦相關補助事宜。（編輯：陳仁華）1140119

#台中市消防局
#沙鹿區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：