警方：投資虛擬貨幣詐騙頻傳 北市2女財損逾千萬

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（中央社記者劉建邦台北19日電）投資詐騙層出不窮，台北市大安警分局陸續接獲2名女子遇投資虛擬貨幣詐騙手法，2人都是在臉書等社群平台遇陌生網友主動攀談，事後遭誘騙，財損各新台幣453萬、700萬餘元。

台北市警察局大安分局今天發布新聞資料指出，敦化南路派出所去年底接獲55歲徐姓女子報案，被害人稱遇到投資詐騙，今年1月間也接獲46歲傅姓女子報案，2人都是遇到投資虛擬貨幣詐騙手法。

警方說，徐姓女子在臉書Facebook遇到陌生網友主動攀談，對方稱有投資虛擬貨幣管道且會有高額獲利，徐女未查證，多次交付款項給詐騙集團假冒幣商，付出453萬元後，才知遇詐騙。

此外，46歲傅姓女子也是在IG（Instagram）遇到陌生網友主動攀談，對方以投資虛擬貨幣穩賺不賠等話術進行誆騙，傅女未查證，總財損約700萬餘元後，才知遇騙。

警方獲報後積極偵辦，循線查緝28歲黃姓男子等3人到案。警方說，3人未依規定向金管會完成洗錢防制登記，依法不得提供虛擬資產服務，卻向被害人稱可提供代購或交易虛擬貨幣。

警詢後依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌把黃姓男子等3人移送台北地方檢察署偵辦。

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警方說，政府為強化防制從事虛擬資產服務事業或人員的洗錢監管，去年7月31日已修正通過洗錢防制法，並於11月30日施行，未依規定向金管會完成洗錢防制登記，不能提供虛擬資產服務，違者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

大安警分局表示，年節將近，常見詐騙樣態包含假投資虛擬貨幣、網路購物解除分期付款詐騙、假交友等，民眾遇可疑訊息應撥165專線查證，避免落入詐騙圈套。（編輯：方沛清）1140119