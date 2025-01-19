大馬警方查獲大批毒品槍枝彈藥案 10台灣人被捕

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（中央社台北19日電）馬來西亞警方近日破獲最大製毒工廠，起獲價值逾馬幣1億令吉毒品、手槍、衝鋒槍以及900發子彈，有10名台灣男子遭逮捕。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導， 警方共逮12名犯罪嫌疑人，除台灣男子外，另也有馬來西亞本地男子與泰國女性，這是警方今年1月以來破獲的最大製毒工廠。

馬來西亞警方今年1月16日根據線報，前往雪蘭莪州兩處地點進行多次突擊行動，共逮捕年齡介於20歲到50歲的12名犯罪嫌疑人。

武吉安曼（Bukit Aman）肅毒部總監許國振（Khaw Kok Chin）表示，警方在這次行動中查獲毒品估計市值約馬幣1億1799萬令吉（約新台幣8億6000萬元），估計可以供應給334萬名癮君子服用。

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他指出，外國販毒集團在大馬設立製毒工廠，主要是地理位置的關係被視為中繼站，不肖之徒才會選擇在馬來西亞製毒，再透過管道運往第三國家銷售毒品。

許國振指出，警方抓獲的台灣犯罪嫌疑人中，其中有3人尿液檢測對毒品呈陽性反應，馬來西亞警方經向台灣法務部調查局查詢後，確認另有6名被逮捕的台灣男子曾涉毒品等其它嚴重罪行。（編輯：張芷瑄）1140119