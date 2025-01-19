放高利又性侵致少女輕生 宜蘭護照案主嫌遭判刑

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭護照詐騙案主嫌朱姓男子，除涉黑吃黑詐騙394萬元外，另放高利貸給少女後性侵少女，使得少女想不開跳樓輕生。法院審理後，性侵部分，依強制性交罪，判朱男6年徒刑。

宜蘭地方法院判決書指出，少女因積欠友人新台幣6000元遭催討，朱男主動聯繫少女，去年6月5日要求少女開立票面金額2萬元本票，作為借款1萬元的擔保，並預扣第1期利息2000元，僅交付現金8000元借款給少女，少女允諾於1週內還款。

判決書指出，朱男放款後，隔天開車載少女至汽車旅館，不顧少女明確拒絕說「我不要」，並用手將朱男推開，性侵少女得逞。少女返家後，因羞憤萌生輕生念頭，打電話給前男友後，晚間11時許跳樓，經送醫診斷，少女全身有多處骨折，且下肢癱瘓及疑似脾臟撕裂傷，幸經持續治療及復健，已可恢復行走功能，可自理日常生活。

朱男在法院審理時，辯稱有取得少女同意，才會開車接少女去汽車旅館發生性行為，但合議庭認為，朱男與少女發生性行為後，少女當晚隨即跳樓輕生受有嚴重傷勢，兩者時間相隔僅數小時，極為緊密，可認少女證述遭朱男強制性交應為真實，否則少女何以於性交當天晚上出現如此嚴重的創傷反應，法官另根據證人證詞，認定朱男性侵少女事證明確。

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此外，經營美髮店的陳姓男子2022年底從客人口中得知，蒐集台灣護照辦貸款可從中獲得佣金牟利，就與其他3名男子共同蒐集，邀朱男共謀，但這名客人不再出現，陳男牟利無門，朱男認為遭陳男欺騙，朱男為報復，另與3人組詐騙集團，回頭詐騙陳男蒐集的21本護照，並詐騙陳男394萬元。

法院審理後，依詐欺取財罪，判朱男2年4月徒刑，另依強制性交罪，判處6年徒刑。此外，朱男預扣少女2000元利息，相當以年息730%標準計息，依重利罪，判處3月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1140119

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